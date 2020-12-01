12 bin personel alımı Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşiyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS puanına göre alınacak personel için tercih tarihlerini duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de yaptığı açıklama ile KPSS puanına göre alınacak personel için tercih tarihlerinin 1 ve7 Aralık arasında yapılacağını duyurdu.

PERSONEL BRANŞLARI DA BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin branşları da belli oldu.7 bini hemşire, bin 700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal Çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.