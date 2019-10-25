Sağlık Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesini onarıyor

25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da teröristlerin kaçarken yaktıkları hastanenin onarımı için çalışmalara başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünün bölgeden kaçarken yaktığı Tel Abyad Hastanesinin tadilatı ve tekrar kullanıma açılması için gerekli talimatı verdiğini bildirdi. Hafta başında sınır hattındaki hastaneleri ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'nda özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Koca, bu ziyaret sırasında Tel Abyad Hastanesi hakkında da detaylı bilgi aldıklarını söyledi.
Barış Pınarı Harekatı sayesinde bölge terörden temizlenirken örgütün sivillere verdiği zararın da gün yüzüne çıktığını ifade eden Bakan Koca, şunları söyledi:
"YPG/PKK, bölgeyi işgal ettikten sonra Tel Abyad Hastanesini iki bölüme ayırmış. Hastanenin üçte ikisi terör örgütü militanlarının tedavilerine ayrılarak bu bölüme sivillerin girişi yasaklanmış. Örgüt çekilirken hastanenin bölge halkının kullanımına ayrılan kısmını, laboratuvarını, ameliyathaneleri, kadın doğum ve cerrahi servislerini ateşe vererek kullanılmaz hale getirdi. Bununla da kalmayıp hastanenin elektrik, oksijen, su ve tıbbi gaz tertibatını tahrip etti. Tıbbi cihaz ve malzemelerin büyük kısmını kaçıran örgüt mensupları, yanlarında taşıyamadıkları cihaz ve malzemeleri ise yakarak tahrip etti. Bugün hem Tel Abyad'a hem Rasulayn'a Bakanlığımızın mobil hastanelerini gönderiyoruz. Tel Abyad Hastanesinin bahçesinde ve nispeten az hasarlı kısımlarında da gerekli donanımı sağlayarak kısa süre içinde sağlık hizmeti vermeye başlayacağız."
Hastanenin yakılarak kullanılamaz hale getirilen bölümleri için Bakanlık olarak tadilat planlarını hazırladıklarını açıklayan Fahrettin Koca, "Onarım ve altyapı çalışmaları kademeli olarak tamamlandıktan sonra Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak." dedi.
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