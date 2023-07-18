Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası başvuruları 16-22 Haziran tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların geride kalmasıyla gözler "Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, Sağlık Bakanlığı tayin sonucu öğrenme ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için artık heyecan dorukta. 22 Haziran'da sona eren başvuru sürecinin ardından sıra Sağlık Bakanlığı tayin sonuçlarının açıklanmasına geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı’nın takvimine göre; tayin başvuru sonuçları 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ilan edilecek. Adaylar, sonuçları Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden sorgulayabilecek.

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ TARİHİ

          Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

        • 4
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        "Transferde anlaşamadık"
        "Transferde anlaşamadık"
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Onana harekatı!
        Onana harekatı!
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...