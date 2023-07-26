Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklanıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi...
16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme tercihleri sonrası gözler kura çekimine çevrildi. Söz konusu kura çekimine katılım gösterecek olan binlerce sağlık çalışanı; Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte, detaylar...
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81 ilde alınan Sağlık Bakanlığı il değiştirme tercihleri sonrası gözler kura çekimine çevrilmiş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden gerçekleştirilen başvurular sonrası son durumu bir araya getirdik. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekimi hakkında detaylar...
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SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin atama sonuçları, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre kura çekimi ardından belli olacak.
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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden yayımlanan listelerle erişime açılacak.