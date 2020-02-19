Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ÖSYM tarafından 14 Şubatta başlatılmasının ardından henüz tercih yapmamış olan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılıyor?

Tercihler ÖSYM'nin kendi web sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılıyor.

Tercih ücreti ne kadar? Ücret nereye yatırılacak?

Tercih Ücreti olarak 20 TL olacak.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık.