Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları 2020! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı sonuçları ne zaman açık

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu binlerce sağlıkçı tarafından merak konusu oldu. 1-7 Aralık'ta yapılan tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin tercih sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanması ve atama sonuçlarına göre vatandaşların göreve başlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 7.000’i Hemşire, 1.700’ü Ebe ve 2.864’ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.