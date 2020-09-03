Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık çalışanların gündeminde yer alıyor. Dün akşam gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nda Bakan Fahrettin Koca, personel alımlarıyla ilgili alımlarıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Personel alımı hakkında yönetilen soruyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu şekilde yanıtladı;

* Hastanelerin devreye girmesiyle birlikte personel alımı söz konusu olacak.

* Atamayla ilgili ihtiyaç durumuna göre baştan 4 ay önce atama dönemi yaşamıştık. Önümüzdeki dönemde devreye girecek olan hastanelerimiz olacak. Konya açıldı, İstanbul'da Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi bu hafta sonu açılmış olacak. Seyrantepe benzer şekilde yakın zamanda açılacak.