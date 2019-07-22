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Sağlık Bakanlığı personel alımında mülakat olacak mı? sorusu atama bekleyen binlerce aday tarafından araştırılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edileceğini açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı nasıl olacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda 2019 yılı içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının istihdam edileceğini açıkladı. Erdoğan sözlerini "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz" diyerek sürdürdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. Bakan Koca, duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adreslerinden takip edilebileceğini de belirtti.
Ancak personel alımlarının ne zaman yapılacağına dair takvim henüz netleşmedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA MÜLAKAT OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından süreç ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımlarının nasıl yapılacağı ile ilgili soruya, "Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Kahramanmaraş Milletvekili TÜSAV Eski Başkanı Prof.Dr. Sefer Aycan resmi Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı personel atamalarında Mülakat sınavı uygulamayacağı haberini verdi. Aycan açıklamasında "Girişimlerimiz sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı personel atamalarında mülakat sınavı uygulamayacağı belirtilmektedir" ifadelerini kullandı.
— Prof. Dr. Sefer Aycan (@seferaycan) May 21, 2019
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama sonrası kadro dağılımıyla ilgili bilgi verdi. Koca "İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek" dedi.
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