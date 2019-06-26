Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Bakan Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 29 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Sevindiren bu açıklamanın ardından vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Şeklindeli sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımları ile ilgili şu açıklamayı yaptı, ""İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek.""

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için henüz net bir tarih belirtilmedi. Konuyla ilgili bakanlıktan açıklama gelir gelmez haberimizde olacak.