Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 5 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre 12 bin personel alacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı vatandaşların sıkça araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 689 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden SAĞLIK BAKANLIĞI RESMİ SİTESİ takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALIMI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.

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