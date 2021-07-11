Binlerce kişinin beklediği personel alımı müjdesi geldi. Sağlık Bakanlığı'na personel alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Diyarbakır ziyaretinde eşlik etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca burada adayların atama sorularına da yanıt verdi. Fahrettin Koca, "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." dedi.