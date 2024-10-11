Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları
Sağlık Personeli olmak isteyen adayları yakından ilgilendiren Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları araştırılıyor. Toplamda 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı bünyesine diyetisyen, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip personeli alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı, başvuru şartları nelerdir?
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Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar gündemde yer almaya devam ediyor. Bu yılın Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 36 bin sağlık personeli alımı kapsamında çeşitli branşlarda istihdam sağlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, 36 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, başvuru şartları
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sağlık Bakanlığının 36 bin personel alımına yönelik başvuru işlemleri henüz başlatılmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLARI BELLİ OLDU!
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan duyuruya göre, personel alımı kararı Resmi Gazete'de ilan edildi. 36 bin sağlık personeli alımı kapsamında çeşitli branşlarda istihdam sağlanacak. Bu branşlar arasında yer alan bazı kadrolar şu şekilde sıralandı;
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1 Diyetisyen
9 Ebe
2 Hemşire
25 Sağlık Memuru
1 Sağlık Teknikeri
3.498 Tabip
32.464 Uzman Tabip
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