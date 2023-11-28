Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor! İşte 2023 Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi sonuçları için geri sayım başladı. 1-6 Kasım günleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiren adayların Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları 28 Kasım Salı günü açıklanacak. Kuranın ardından asil ve yedek isim listesi adayların erişimine açılacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve branş dağılımına ilişkin merak edilenler...
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Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı, 1 ile 6 Kasım günleri arasında başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr ssitemi üzerinden gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. 28 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin ardından asil ve yedek isim listesi https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 216 SÜREKLİ İŞÇİ ALIYOR!
Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu.
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BAŞVURULAR 1-6 KASIM'DA TAMAMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 1-6 Kasım tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi, 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 09.00'da başlayan kura çekimi saat 18.00'de sona erecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ İLLERDE ALIM YAPACAK?
Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)
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2023 SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçların ilan edilmesinin ardından isim listesi https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları henüz açııklanmadı. Sonuçlar kura çekimi ardından erişime açılacak. 216 asıl adayın yanı sıra ilan edilen toplam kontenjan kadar yedek aday belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
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