Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı, 1 ile 6 Kasım günleri arasında başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr ssitemi üzerinden gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. 28 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin ardından asil ve yedek isim listesi https://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...