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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç tarihi, başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere; 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli işçi olmak üzere topla 42 bin 500 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. 28 Kasım günü itibarıyla alınmaya başlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2 Aralık tarihinde sona erdi. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihleri hakkında merak edilenler...

Giriş: 04.12.2022 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 28 Kasım - 2 Aralık 2022 günleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, inşaat boyacısı gibi farklı kadrolara yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihleri ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihleri ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı hakkında merak edilenler...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI alındı!

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve bin 183 sözleşmeli personel alımı başvuruları 28 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 personel alımı başvuruları 2 Aralık 2022 tarihinde sona erdi.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı asıl sayı kadar da yedek aday aday sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla belirlenecek.

  • İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenecek.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saati, kura sonuçlarının açıklanacağı tarih Yönetim Hizmetleri GenelMüdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

    Konuya ilişkin resmi bir tarih açıklaması bulunmazken, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişinin Aralık ayının son haftasında yapılmaıs bekleniyor. 

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