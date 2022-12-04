SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!
Biyolog 27 (Lisans)
Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)
Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)
Diyetisyen 245 (Lisans)
Ebe 1.470 (Lisans)
Fizyoterapist 490 (Lisans)
Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)
Odyolog 25 (Lisans)
Perfüzyonist 25 (Lisans)
Psikolog 245 (Lisans)
Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)
Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)
Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)