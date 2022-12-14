Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)
Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)
Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)