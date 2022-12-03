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Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR sayfası KAPANDI! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç sayfası ve kura tarihi

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sonuçları ve kura tarihi için geri sayım

Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı sürecinde başvurular alındı. Gözler sonuç ve kura tarihine çevrildi. Başvuru sonuçları açıklandığında KPSS puanına göre ilk 85 bine giren sağlık personeli adayları çekilecek kuranın ardından sınavsız şekilde atanacaklar. Kura sonucunda 42 bin 500 sağlık personeli göreve atanmış olacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sonuçları ve kura tarihiyle ilgili detaylar...

Giriş: 03.12.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlık Bakanlığı perosnel alımı İŞKUR başvuruları sayfası kapandı ve başvurular dğn itibariyle sonas erdi. Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sonuçları ve 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihine çevrilmiş durumda. Sonuçlar açıklandığında kuraya katılmaya hak kazanan 85 bin sağlık personeli adayı netleşecek. Kura sonuçlandığında ise 42 bin 500 sağlık personeli istihdam edilmiş olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç ve kura tarihi ne zaman? işte Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru sonuç sayfası...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için İŞKUR tarafından başlatılan süreç dün yani 2 Aralık 2022'de sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. KPSS puan sıralamasına göre kuraya katılacak ilk 85 bine girecek olan aday sayısı bu sayede belli olmuş olacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz netleik kazanmadı.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK

    İŞKUR başvuru süreci sonunda kadroya alınacak personel sayısının iki katı yani 85 bin aday arasında yapılacak kura sonucuna göre kurayı kazanan adaylar sınavsız şekilde kadroya geçecekler.

     

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

    42 bin 500 kişilik kadro kapsamında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapılacak. 

    Biyolog 27 (Lisans)

    Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

    Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

    Diyetisyen 245 (Lisans)

    Ebe 1.470 (Lisans)

    Fizyoterapist 490 (Lisans)

    Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)

    İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

    Odyolog 25 (Lisans)

    Perfüzyonist 25 (Lisans)

    Psikolog 245 (Lisans)

    Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

    Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)

  • Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)

    Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)

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