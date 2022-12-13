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Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR KPSS başvuru sonuçları

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sonuçları için geri sayım

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. KPSS puan durumuna göre ilk bine giren adaylar kuraya girecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru açıklanacağı tarihle ilgili detaylar...

Giriş: 13.12.2022 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru süreci sona erdi. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS puanına göre ilk 85 bine giren adaylar kuraya girecekler. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için İŞKUR tarafından başlatılan süreç dün yani 2 Aralık 2022'de sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. KPSS puan sıralamasına göre kuraya katılacak ilk 85 bine girecek olan aday sayısı bu sayede belli olmuş olacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz netleik kazanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK

    Henüz sonuçların açıklanma tarihi belli olmasa da kura çekiminin 28 - 29 Aralık tarihlerinde olacak. Başvuru sonuçlarının dakura tarihinden hemen önce açıklanması bekleniyor.

     

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

    42 bin 500 kişilik kadro kapsamında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapılacak. 

    Biyolog 27 (Lisans)

    Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

    Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

    Diyetisyen 245 (Lisans)

    Ebe 1.470 (Lisans)

    Fizyoterapist 490 (Lisans)

    Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)

    İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

    Odyolog 25 (Lisans)

    Perfüzyonist 25 (Lisans)

    Psikolog 245 (Lisans)

    Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

    Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)

  • Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)

    Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)

  • TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve başvuru şartları KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda yer alıyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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