BAKAN KOCA AÇIKLADI: 85 BİN ATAMA YAPILACAK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz”