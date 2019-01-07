Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak konusu oldu. İŞKUR üzerinden yapılan başvurular 4 Ocak 2019 tarihlerinde son bulmuştu. Şimdi gözler başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili henüz bakanlıktan resmi bir açıklama gelmedi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sitemizde yer alacaktır. Öte yandan, kura usulüne bağlı taleplerde, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek.

BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

"3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak."

"Şu ana kadar 8 şehir hastanemiz hasta kabulüne başladı. Yakın zamanda Bilkent Şehir Hastanemiz de hasta kabulüne başlayacak. 2019'da açmayı planladığımız şehir hastanelerimiz ve kendi genel bütçemizden yaptığımız hastanelerimizin açılışı da olacak.

Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."

2018 yılı sona ermeden Sağlık Bakanlığı 6 bin 500 personel alım ilanı yayımlanacak. Söz konusu ilan yayımlandığında adaylarımızı sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.