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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 son durum: Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman, 2. etap alım tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 son durum: Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin personel alımı yapılacağını müjdelemişti. Sağlık Bakanlığı personel alımının 2 etapta yapılacağı açıklandı. İlk etabın aralık ayında gerçekleşmesinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı ikinci alımların ne zaman yapılacağına çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihleri ile ilgili detaylar...

Giriş: 31.01.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı için nefesler tutulmuş durumda. Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımının iki etapta yapılacağı açıklandı. İlk etapta 42.500 personel alımı 2022'de yapıldı. 11 bin 317 sürekli işçi başvuruları 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında; 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ise tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirmişti. İşte Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ile ilgili detaylar...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi.

    15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. 

    Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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