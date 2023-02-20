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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | 2023 Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımı bekleniyor! Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımı için geri sayım başladı. Bakan Koca, 85 bin sağlık çalışanı alınacağını açıklamıştı, geçtiğimiz aylarda 42 bin 500 personel alımı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuzda yer alacak. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımı tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş: 20.02.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımı Bakanlık bünyesinde görev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. 85 bin personel alımında 42 bin 250 sağlık çalışanının alımı gerçekleşmişti. Sağlık Bakanlığı 2. personel alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu hakkında merak edilenler...

  • İLK ETAP PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. 

    Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

    SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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