Sağlık Bakanlığı'ndan 'usulsüz randevu' iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya mecralarında 'Randevu Çetesi' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlarda, MHRS üzerinden usulsüz şekilde randevu alındığına dair iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellemektedir. Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Kıymetli vatandaşlarımızın; kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları, 'ücret karşılığında randevu alma' vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri uygulamakta ve sürekli olarak geliştirmektedir" denildi.

