Sağlık Bakanlığı'ndan 'Tanı ve Tedavi Rehberi Güncelleme Çalıştayı'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çalıştayın temel amacının; birinci basamak sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukları ele almak, bilimsel kanıtlara dayalı güncellenmiş rehberler oluşturmak ve sahada uygulanabilir çözümler geliştirmek olduğu belirtilerek, "Özellikle deprem gibi büyük ölçekli felaketlerde, birinci basamak hekimleri ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu tanı ve tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri, toplum sağlığının korunmasında ve sürdürülmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, çalıştayın temel hedefleri; deprem ve olağanüstü durumlarda birinci basamak sağlık hizmetlerinin karşılaştığı temel sorunların belirlenmesi, güncellenmiş tanı ve tedavi rehberi ile birinci basamak sağlık çalışanlarının karar alma süreçlerinin kolaylaştırılması, bilimsel kanıtlara dayalı ve saha uygulamalarına uygun öneriler geliştirerek sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, sahadaki sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap veren bir rehberin oluşturulması, birinci basamakta sık sunulan klinik koşullara yönelik pratik, anlaşılır ve sistemli algoritmaların hazırlanması, web tabanlı bir formatta erişilebilir, gelişen bilimsel kanıtlar doğrultusunda sürekli güncellenen dinamik bir rehberin hazırlanmasıdır" denildi.

ÇALIŞTAYDA HEDEFLENEN ÇIKTILAR

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Çalıştay süresince, aile hekimliği akademisyenleri ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın bir araya gelerek bilimsel ve pratik çözümler geliştireceği ve rehberi daha güçlü bir hale getireceği vurgulanarak, "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin afetlere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik yenilenmiş bir rehber oluşturulacak. Aile hekimliği eğitim içerikleri bilimsel ve akademik temellerle güncellenecek. Afet ve olağanüstü durumlara yönelik tanı ve tedavi yaklaşımlarına dair standart prosedürler belirlenecek. Sağlık profesyonellerine yönelik eğitim programları için yeni materyaller hazırlanacak" ifadelerine yer verildi.