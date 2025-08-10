Habertürk
        Sağlık Bakanlığı'nın toplam 37 bin personel alımına ilişkin sürecin ikinci aşaması hâlâ gündemdeki yerini koruyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması tamamlandı. Geriye kalan 18 bin kadro için ise gözler Bakanlık tarafından yapılacak yeni duyurulara çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı ne zaman? İşte, konuya dair son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 13:08 Güncelleme: 10.08.2025 - 13:08
        • 1

          Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel istihdamına yönelik sürecin ilk aşaması, Mayıs ayında tamamlanarak 19 bin sağlık çalışanı göreve başlamıştı. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler ikinci etap atama sürecine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamalarda ikinci etap alımların planlaması ve takvimi konusunda kritik bir açıklama yaptı. İşte, ikinci aşama personel alımlarına dair güncel gelişmeler ve sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

          Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        • 4

          Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

          Biyolog: 10

          Büro Personeli: 215

          Çocuk Gelişimcisi: 75

          Destek Personeli: 15

          Dil ve Konuşma Terapisti: 44

          Diyetisyen: 74

          Ebe: 1.280

          Fizyoterapist: 121

          Gerontolog: 6

          Hemşire: 7.597

          İş ve Uğraşı Terapisti: 27

          Odyolog: 17

          Perfüzyonist: 25

          Psikolog: 30

          Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

          Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

          Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

          Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

          Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

          Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

          Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

          Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

          Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

          Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

          Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

          Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

          Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

          Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

          Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

          Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

          Sosyal Çalışmacı: 67

          Tekniker: 235

          Teknisyen: 273

          Sürekli işçi: 3.658

