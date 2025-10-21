Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı için toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Kadroların büyük kısmını uzman tabipler oluştururken, 3.652 tabip ve çeşitli branşlarda sağlık çalışanı da alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar
Sağlık Bakanlığı, 2026’da sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacak. Kadroların çoğunu uzman tabipler oluştururken, tabip, ebe, hemşire ve sağlık teknikeri gibi farklı branşlardan da personel alınacak. Peki, kadro dağılımı belli mi, başvurular ne zaman başlayacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?
Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.