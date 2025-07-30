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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu, görev kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama geldi

        Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımına ilişkin sürecin ilk aşaması Mayıs ayında tamamlandı ve 19 bin sağlık çalışanı görevlerine başladı. Kalan 18 bin kişilik kontenjan için gözler ikinci etap atamalara çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu kapsamda yaptığı açıklamada ikinci aşama alımların takvimi ve sürecin işleyişine dair önemli bilgiler paylaştı. Adaylar, ikinci etap atamaların ne zaman yapılacağını öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, 18 bin kişilik yeni atamalarla ilgili son durum ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:53
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımı kapsamında ikinci aşamaya dair beklentiler artmaya devam ediyor. İlk etapta 15.342 sözleşmeli personel ile birlikte 3.658 sürekli işçinin ataması gerçekleştirilerek toplamda 19 bin kişilik istihdam sağlandı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler Sağlık Bakanlığı’ndan yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. Adaylar, ikinci etap atamaların ne zaman yapılacağını merakla beklerken, sürecin detayları yakından takip ediliyor. İşte, sürecin son durumu hakkında merak edilenler...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

          Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        • 4

          Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

          Biyolog: 10

          Büro Personeli: 215

          Çocuk Gelişimcisi: 75

          Destek Personeli: 15

          Dil ve Konuşma Terapisti: 44

          Diyetisyen: 74

          Ebe: 1.280

          Fizyoterapist: 121

          Gerontolog: 6

          Hemşire: 7.597

          İş ve Uğraşı Terapisti: 27

          Odyolog: 17

          Perfüzyonist: 25

          Psikolog: 30

          Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

          Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

          Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

          Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

          Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

          Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

          Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

          Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

          Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

          Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

          Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

          Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

          Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

          Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

          Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

          Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

          Sosyal Çalışmacı: 67

          Tekniker: 235

          Teknisyen: 273

          Sürekli işçi: 3.658

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