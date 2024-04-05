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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi, 3-4 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleşti. Kura çekiminin ardından gözler, Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin sürekli işçi alım kuralarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 18:35 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:33
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        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin ardından, kura sonuçları bakanlığın internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunuldu. Hatırlanacağı gibi, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları, İŞKUR üzerinden 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları...

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        BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından kura çekimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

        "8.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Gerçekleştirildi

        İŞKUR tarafından isimleri bildirilen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl (8.000 asıl) ve aynı sayıda yedek adayı belirleyen noter kurası 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Kuralar, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il için ayrı bir oturumda çekildi.

        Noter katılımı ve tespiti ile gerçekleştirilen kura, adayların izleyebilmeleri için Bakanlığımız Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı, video yayını 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

        Kura sonuçları Bakanlığımız https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanmış olup, adaylar T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunu öğrenebilmektedir. Kurada yerleşenlerin atamasına ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, önümüzdeki günlerde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

        Hayırlı olsun."

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        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Sağlık Bakanlığı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden adayların erişimine sunuldu..

        Yapılan açıklamada, "3 Nisan 2024 Çarşamba günü kura çekilişi yapılan Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için sonuçlar açıklanmıştır. Diğer iller için kura çekilişi 4 Nisan 2024 Perşembe günü yapılacak olup, sonuçları aynı gün saat 20:00 den sonra açıklanacaktır." ifadeleri yer aldı.

        4 Nisan tarihinde gerçekleşen ikini kura çekilişi sonrası diğer illerin de nihai isim listeleri belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası sonuçları tüm iller için açıklanmıştır." denildi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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        BELGELER ZAMANINDA TESLİM EDİLECEK

        Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

        suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir

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        Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Temizlik görevlisi: 3.550

        Güvenlik görevlisi: 3.250

        Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

        Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

        Elektrikçi (genel): 144

        Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

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        İnşaat boyacısı/boyacı: 64

        Klinik destek elemanı: 600

        Marangoz: 32

        Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

        Oto elektrikçisi: 2

        Otomotiv kaportacısı: 2

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