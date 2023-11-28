Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura sonuçları açıklandı!
Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura sonuçları canlı yayında açıklandı. Kura çekimi 28 Kasım 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Temizlik görevlisi pozisyonu için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuruları alınan ilanda sona gelindi. Adayların gözleri "Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, 28 Kasım 2023 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları ve nihai-yedek isim listesi sorgulama ekranı...
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Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 216 engelli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı. Kuraların çekilmesiyle gözler Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları isim listesine çevrildi. İşte, 28 Kasım 2023 günü düzenlenen Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...
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2023 SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekilişi, 28 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30’da Bakanlığın Ankara Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda il adına göre alfabetik sıralı şekilde gerçekleştirildi.
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINDA AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube sayfası üzerinden canlı yayınlandı. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ İLLERDE ALIM YAPACAK?
Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)
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SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura sonuçları asil ve yedek liste Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki ekrandan kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz
SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ