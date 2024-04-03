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        Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI CANLI TAKİP! 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle! 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ile nihai asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulanıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı canlı yayın üzerinden kura çekimi gerçekleşiyor. Yayınlanan kura çekimi 2 gün boyunca sürecek. Ankara'da çekilen kuraların ardından nihai isim listesi sistemde yerini alacak. En fazla temizlik görevlisi (3.550) ve güvenlik görevlisi (3.250) kadrolarına yapılacak ve illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi 8 bin işçi alımı isim listesi açıklandı mı? İşte 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı ve nihai isim listesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:41
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları canlı yayın üzerinden isim isim liste şeklinde sorgulanıyor. Kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara'da noter huzurunda canlı yayınlanarak gerçekleşiyor. 8 bin Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranırken asil ve yedek isimler iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden sorgulanıyor. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

          Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi yarın (3 Nisan) başladı. Kura çekimi işlemleri 3-4 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

          Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

          Kura saatine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kura çekimi işlemlerinin Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle başlanması bekleniyor. Kura çekiminde ilk olarak 8 bin asıl ve 8 bin yedek aday belirlenecek.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Kura sonuçları aynı gün saat 20:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

          Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

          3 Nisan 2024 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

          Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

          4 Nisan 2024 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

          Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

          Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

          Kura sonuçları aynı gün saat 20:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

          Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

          KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

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