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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi asil ve yedek isim listesi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2025 Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı!

        Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi asil ve yedek isim listesi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2025 Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı!

        Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. Türkiye genelinde 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacak olup canlı ve noter huzurunda Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları isim isim duyurulacak. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nasıl izlenir? İşte, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi asil ve yedek isim listesi sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayın bilgileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 09:13 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:23
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı işçi alımları kura çekimi canlı izle ekranı araştırılıyor. Canlı yayın üzerinden noter huzurunda Sağlık Bakanlığı kura sonuçları duyurulacak. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayanlar gözlerini Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 kura çekimi asil ve yedek isim listesi sonuçlarına çevirdi. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı nasıl ve nereden izlenir?

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI BAŞLADI!

          Sağlık Bakanlığı 3658 işçi alımı kurası noter huzurunda yapılacak. Kura çekimini canlı takip etmek isteyen adaylar ise Bakanlığın resmi YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden kura çekimini takip edebilirler.

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KURANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

          Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi öncesinde adaylardan herhangi bir sınav şartı aranmadı. Benzer şekilde kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3.658 işçi alımı için kura çekimi bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor. Kura çekimi 27 Mayıs Salı günü başladı ve saat 18:00’da tamamlanacak.

          Kura çekiminin tamamlanmasının ardından ilan edilen kadronun yaklaşık 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Kura sonuçları isim listesi şeklinde iscisonuc.saglikg.gov.tr adresinden duyurulacak.

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