Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı sorgulamaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22 ila 27 Mart günleri arasında Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. 25 Nisan Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayan 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi, 26 Nisan Çarşamba günü de devam ediyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek 10.900 işçi alımı kura çekiminin ardından asil ve yedek nihai isim listesi belli olacak. Ankara'da Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçların çekilişle aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayın linki...