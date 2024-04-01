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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi 2024: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı farklı branşlarda 8 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, nihai isim listesine göre Türkiye genelinde istihdam sağlanmış olacak. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 22:45 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:31
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminde heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23-27 Şubat tarihleri arasında alınan başvuruların ardından süreçte gözler, Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte noter huzurunda canlı yayında açıklanacak olan Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi iki günde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

          Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz." dedi.

        • 3

          KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

          Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurasının diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.

          Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ

          Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

        • 5

          ADAYLAR MÜLAKAT OLMADAN İŞE ALINACAK

          Sağlık Bakanlığı işçi alımları için çekilecek kura noter huzurunda ve Youtube üzerinden yapılacak. Adaylara herhangi bir mülakat süreci uygulanmayacağını söyleyen Bakan Koca, "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.

        • 6

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

          Temizlik görevlisi: 3.550

          Güvenlik görevlisi: 3.250

          Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

          Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

          Elektrikçi (genel): 144

          Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

          İnşaat boyacısı/boyacı: 64

          Klinik destek elemanı: 600

          Marangoz: 32

          Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

          Oto elektrikçisi: 2

          Otomotiv kaportacısı: 2

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