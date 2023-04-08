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Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı son günlerin hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Söz konusu işçi alımı ile ilgili olarak en çok; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu açıklandı mı ve ne zaman açıklanır sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Giriş: 08.04.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde 27 Mart tarihine kadar başvurularını yapan binlerce adayı yakından ilgilendiren söz konusu personel alımına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ile ilgili son durum...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır." denildi.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    4 bin 958 temizlik görevlisi

    3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

    747 klinik destek elemanı (hastane)

    520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

    279 elektrikçi

  • 195 inşaat boyacısı

    130 marangoz

    277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

    258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

    150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

  • 10 BİN 900 SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyrukluadaylar tercih yapamayacaktır.) 

    2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

    3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

    4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıylasahip olmak.

    5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmayahak kazanan adaylardan istenecektir).

  • 6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak. 

    7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğincearşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

    8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlarailave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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