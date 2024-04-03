Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve 8 bin işçi alımı isim isim liste sorgulama
Sağlık Bakanlığı kura çekimi için heyecan dorukta. 8 bin işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi youtube canlı yayın üzerinden duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulanacak. Sağlık Bakanlığı'nda personel olmak isteyen binlerce vatandaş canlı yayın üzerinden isim listesine tek tek bakıyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2024 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim isim liste sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim isim listesi sorgulanıyor. Çeşitli kadrolarda yapılacak alımlar için İŞKUR üzerinden başvurular tamamlandı. Gözler Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ve canlı yayına çevrildi. Nihai listeler, adaylar tarafından İŞKUR internet sayfası aracılığıyla görüntülenebiliyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Canlı izle! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve 8 bin işçi alımı isim isim liste sorgulama
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde yapılacak. 3 Nisan 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat 10:30’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacak.
4 Nisan 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat 10:30’da 10:30’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacak.
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak, kuraya katılımcı alınmayacaktır.
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları aynı gün saat 20:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden açıklanacak.
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3 Nisan 2024 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.
4 Nisan 2024 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.