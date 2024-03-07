Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları bekleniyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 8 bin işçi alımı başvuruları 27 Şubat'ta sona erdi. Başvuruların geride kalmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız." dedi. Mülakatsız işçi alımında son viraja girilirken gözler "Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları ve nihai isim listesi hakkında son dakika gelişmeleri...
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. 8 bin işçinin alınacağı Sağlık Bakanlığı'nda atamalar mülakatsız gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai asil ve yedek isim listesi hakkında bilgiler...
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını da söyledi. İşçi alımının İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura yöntemiyle gerçekleşeceğını söyleyen Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.” dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi iki günde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İŞKUR’DAN MÜLAKATSIZ ALIM YAPILACAK
Sağlık Bakanlığına işçi alımlarının da olacağını hatırlatan Bakan Koca, “İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ
Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Otomotiv Kaportacısı, Oto Elektrikçisi, Oto Bakım Onarımcısı/Otomotiv Mekanikçisi, Klinik Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Marangoz, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Elektrikçi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Temizlik Görevlisi olmak üzere çeşitli kadrolarda işçi alımı yapılacak.