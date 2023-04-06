Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurularını 27 Mart tarihine kadar tamamlayan adaylar, kura sonuçları için Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımı kura çekim tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...