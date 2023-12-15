Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alımı başvuruları 4 - 8 Aralık 2023 tarihlerinde İŞKUR üzerinden tamamlandı. Belirlenen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar gözünü Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin yapılacağı tarihe çevirdi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı asil ve yedek isim listesi belli olmuş olacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin yapılacağı tarih...
- 1
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 419 'temizlik görevlisi' eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacağı duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayında yapılacak kura çekiminin ardından açıklanacak. Peki, "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
- 2
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı. Sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecek.
- 3
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek.
-
- 4
SAĞLIK BAKANLIĞI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.
- 5
Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.
- 6
EN AZ 60 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK
Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.
Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.
-