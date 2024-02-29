8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığa doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.