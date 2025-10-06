Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, kadro dağılımı belli mi?

        Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı bünyesine 18 bin personel alımı için süreç devam ediyor. 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında alındı. Şimdi ise sırada işçi alımı var. 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvurularının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacağı bilinirken iş arayan binlerce kişi başvuru süreci ve tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor. Bu kapsamda ''2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler, kadro dağılımı belli mi?'' sorularına yanıt aranıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvurularında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 10:45 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu ile ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercih başvuruları başladı. Süreç 6 Ekim’de sona ererken gözler işçi alımına çevrildi. 2 bin 753 sürekli işçi alımı İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Binlerce aday, başvuru şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak illeri merak ediyor. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili son durum.

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR

          Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başladı.

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

        • 3

          BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

          "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.

          Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

          15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

          Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

          Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

          Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

        • 4

          SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

          Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

          Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

          Kılavuza göre adaylar, tercihlerini 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

          SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Sağlık Bakanlığı 2.753 sürekli işçi alımı için ilan, İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli olacak.

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sürekli işçi alımının önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından yayımlanacağını belirtti. Bu sebeple adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri önem taşıyor.

        • 6

          İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

          Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. İŞKUR tarafından yayımlanacak ilanla birlikte başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor.

          İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

          Branş ve kadro dağılımı, İŞKUR'un resmi internet adresi veya Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek.

          Mayıs ayında yapılan 3 bin 658 sürekli işçi alımında kadro ve branş dağılımı şöyleydi:

          " 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı"

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa