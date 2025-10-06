Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu ile ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercih başvuruları başladı. Süreç 6 Ekim’de sona ererken gözler işçi alımına çevrildi. 2 bin 753 sürekli işçi alımı İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Binlerce aday, başvuru şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak illeri merak ediyor. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili son durum.