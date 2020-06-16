Sağlık Bakanlığı ile SİÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı - SİİRT

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SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, yaptığı açıklamada, tıp fakültesinde eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilebilmesi için Sağlık Bakanlığıyla protokol imzalandığını belirtti.Protokole göre ikinci basamak sağlık hizmeti veren Siirt Devlet Hastanesinin, eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürüleceğini aktaran Erman, hastanenin hizmet açısından daha iyi bir konuma geleceğini ifade etti.Prof. Dr. Erman, 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren tıp fakültesi kararından sonra dekan ataması yapıldığını anımsatarak, "Daha sonra eğitim ve öğretim açısından Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile protokol imzalanarak ilk öğrencilerimizi Van'da eğitim ve öğretime başlattık. 30 öğrenci eğitimlerini sürdürüyor. Tıp fakültesinde görev yapacak 24 kişilik öğretim üyeleri ilanına çıkardık. Bir kısmının ataması yapıldı, bir kısmının ataması işbirliği protokolü nedeniyle bekletildi." değerlendirmesinde bulundu.Tıp Fakültesinin gelişimi ile ilgili sonraki süreçte farklı projelerin hayata geçirileceğini belirten Erman, "Afiliasyon protokolüyle klinik bilimler bölümünde öğretim üyelerin atamaları da gerçekleştirilecek. Tıp fakültemizde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri de verilmeye başlayacak. İlimiz sağlık merkezi olma noktasında faaliyetlerini artıracak. Bu çerçevede hastanemiz 2. basamak sağlık hizmetleri verecek konumdan 3. basamak sağlık hizmeti verecek konuma gelecek." diye konuştu.Protokol ile sağlık hizmetlerinin kalitesi artacağını dile getiren Erman, "Hem ilimize hem de çevre illerden gelecek hastalara daha nitelikli sağlık hizmeti verilecek. Öğretim üyesi açığımızı gidereceğiz. Ayrıca devlet hastanesi olarak kullanılan bina eğitim ve araştırma hastanesi olarak değiştirilecek, hizmetler bu isim altında verilecek." dedi.