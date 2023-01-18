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Sağlık Bakanlığı ikinci alımı ne zaman yapılacak? 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı tarihleri açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı ikinci alım tarihleri için nefesler tutuldu! Kura tarihi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 85 bin işçi alımı ile ilgili gözler ikinci alım tarihlerine çevrilmiş durumda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın katılım göstereceği duruma dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin bilinmesi gerekenler...

Giriş: 18.01.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren söz konusu alımın ne zaman yapılacağına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, Sağlık Bakanlığı ikinci alım tarihine dair tüm ayrıntılar...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

  • 15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapıldı.

    Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapıldı.

    Sağlık Bakanlığı ikinci perosnelin atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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