Sağlık Bakanlığı gebelere "Demir ve D vitamini" desteği verecek

Sağlık Bakanlığınca, gebelere demir ve D vitami destek programları, uygulanmaması gereken durumlar haricinde, ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye demir ve D vitamini desteğinde bulunulacak.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 il sağlık müdürlüğü ile tüm sağlık kuruluşlarına, "Gebelere Demir ve D Vitamini Destek" konulu genelge gönderildi.
Anne ve bebek sağlığı açısından ciddi bir tehdit olan aneminin, kan eksikliğinin ve yaygın olarak gözlenen D vitamini yetersizliğinin önlenebilmesi amacıyla "Gebelere Demir Destek Programı" ile "Gebelere D vitamini Destek Programı" uygulanıyor.
Genelgeye göre, gebelere demir ve D vitamini destek programları, uygulanmaması gereken durumlar hariç, ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye demir ve D vitamini desteği yapılacak.
Programlara ilişkin bilgiler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün web sayfasında bulunan güncel "Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi ve Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi"nde yer alıyor.
Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde demir ve D vitamini desteği, sosyal güvencesi olanlara preparatlar reçete edilerek, sosyal güvencesi olmayanlara ise yerel kaynaklardan (döner sermaye gibi) alım yapılarak temin edilecek.
- "D vitamini 12 ay, demir desteği ise 9 ay verilecek"
Demir desteğinde, günlük 40-60 miligram elementer demir verilecek. Uygulamada kalsiyum, magnezyum gibi demir emilimini engelleyen maddeleri içermeyen preparatlar tercih edilecek.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün web sayfasında yer alan güncel Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi ve Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi'ne uygun olarak, demir desteği uygulaması, gebeliğin 4. ayının başından (ikinci trimestr) itibaren gebelik süresince 6 ay ve doğum sonrası 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süreyle yapılacak.
Klinik veya laboratuvar olarak anemi tespit edilen gebeler ve anneler, Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberi ve Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi'nde belirtilen anemi tedavisi protokolü uygulanarak izlenecek. Anemi bulguları devam ederse aile hekimi tarafından ilgili hastaneye sevk edilecek.
Genelgeye göre D vitamini desteği ise şöyle uygulanacak:
"Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün web sayfasında yer alan güncel Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi ve Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi'ne uygun olarak, 12. haftadan itibaren gebelik süresince 6 ay ve doğum sonrası 6 ay olmak üzere toplam 12 ay süreyle, annelere D vitamini desteği uygulanacak. Doğum öncesi ve doğumdan sonraki dönemde kullanılacak D vitamini dozu, günlük tek doz 1200 IU (9 damla) olacak. Demir ve D vitamini destek uygulamasının sürdürülebilirliğini teşvik etmek üzere gebelere sağlık hizmeti veren sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında yer alan güncel Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi ve Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi'ne göre il sağlık müdürlükleri tarafından planlanarak yapılacak. Demir ve D vitamini desteği sağlanan gebeye/anneye ilişkin verilerin sağlık bilgi sistemlerine girişi yapılacak. İl düzeyinde verilerin takip edilmesi il sağlık müdürlüğünün sorumluluğunda olacak. Bakanlık tarafından programın takibinde mevcut bilgi sistemleri kullanılacak."
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