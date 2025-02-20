Sağlık Bakanlığı "Etimesgut'ta aşı bulunmadığı" iddiasını yalanladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aşı bulunmadığı ve aşının eczanede 4 bin olduğu" şeklinde yapılan paylaşımların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Aşı Takip Sistemi kayıtlarımıza göre, Genişletilmiş Bağışıklama Programımız (GBP) kapsamındaki tüm aşılarımız yeterli düzeydedir. GBP kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmetini verdiğimiz herhangi aşının eczane ücreti 4 bin lira değildir." ifadeleri kullanıldı.

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