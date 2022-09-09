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Sağlık Bakanlığı doktor ataması kura çekimi BAŞLADI! 2022 Sağlık Bakanlığı DHY hekim ataması kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai - yedek listesi

Sağlık Bakanlığı doktor ataması kura çekimi gerçekleştiriliyor! Sağlık Bakanlığı DHY hekim ataması kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında, 13 bin 163 doktor ataması kura çekimi 9 Eylül Cuma yani bugün gerçekleştirildi.106.dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi ile hekimlerin yeni görev yerleri belirlendi. İşte, Sağlık Bakanlığı doktor ataması kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai - yedek listesi...

09.09.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekim ataması kura sonuçları sorgulama ekranı, başvuru işlemlerinin 7 Eylül günü  saat 18:00'de sona ermesinin ardından gündeme geldi. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi ile bugün Sağlık Bakanlığı tarafından 13 bin 163 hekimin yeni görev yeleri belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı doktor ataması kura çekimi 9 Eyül günü noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte, DHY 13.163 doktor atama kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai-yedek listesi...

  • BAKAN KOCA AÇIKLADI!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde; "13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI yarın 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak."

  • SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI TERCİHLERİ SONA ERDİ!

    106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemleri 7 Eylül günü saat 18:00'de sona erdi.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

    Sağlık Bakanlığı doktor atama kura çekimi 9 Eylül Cuma günü saat 10:00'da yapılacak. Çekiliş Sağlık Bakanlığı'nın resmi Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlandı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü DHY kura çekimi sonuçları gün içersinde açıklanacak.

     

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