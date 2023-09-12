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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı DHY atama kura sonuçları: Sağlık Bakanlığı kura takvimi 2023 ile DHY atama kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

        Sağlık Bakanlığı kura takvimi: DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gözler Sağlık Bakanlığı kura takvimine çevrildi. 7-11 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura tercihlerinin tamamlanmasıyla gözler DHY atama kura sonuçlarına çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı kura takvimi 2023 ile "DHY atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:49
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        • 1

          Geçtiğimiz günlerde başvurusu tamamlanan tecihler için 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası yarın çekiliyor. DHY atama kura çekimi sonuçları canlı izleme ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura takvimi 2023 ile DHY atama kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        • 2

          112. DÖNEM DHY KURASI İÇİN TERCİHLER SONA ERDİ

          Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için tercihlerin başladığını duyurmuştu. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

          ''11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI için tercihler bugün http://pbs.saglik.gov.tr'den alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun.''

          DHY atama kurası için tercihler 11 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Şimdi sırada sonuç adımı var. Bu noktada gözler kura çekimine çevrilmiş durumda.

        • 3

          112. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yeri ve saati https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI 112. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgelerin, kuranın çekildiği gün Genel Müdürlüğün internet adresi üzerinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilmesi bekleniyor.

          Kura sonuçları ve isim listesi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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