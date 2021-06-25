Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uyuşturucuyla mücadele hattında 300 binden fazla çağrı yanıtlandı

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katılımıyla oluşturulan Bağımlılık İle Mücadele Yüksek Kurulunca (BMYK) yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, 2018-2023'ü kapsayan Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'ndaki hedefler doğrultusunda ilerliyor.

AA muhabirinin, 26 Haziran "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, eylem planı kapsamında, toplumun tüm kesimlerini içine alan sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan korunmaya yönelik eğitim programları düzenleniyor.

Bu kapsamda, sağlık, gençlik merkezi ve yurt çalışanları, kolluk personeli, öğretmenler, basın mensupları, antrenörler, din görevlileri gibi uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının farklı alanında görev yapan kamu personeli ve meslek üyelerine bağımlılıkla mücadeleye yönelik hizmet içi eğitimler verildi. Anaokulu seviyesinden itibaren öğrenciler, veliler ve toplumun farklı kesimlerinden yetişkinleri içerisine alan, sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan korunmaya yönelik eğitim programları da gerçekleştirildi.

Eğitimlerin sürekliliğinin Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde de sağlanması amacıyla Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) içeriklerini Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) entegre eden Milli Eğitim Bakanlığı, bu eğitimlerin halk eğitim merkezlerinde verilmesini, aynı zamanda elektronik ortama taşınmasını sağladı.

- Bağımlılıkla mücadelede "gönüllülük" programları hayata geçirilecek

Gelecek dönem eylem planı kapsamında hizmet içi ve topluma yönelik farkındalık eğitimlerinin yanı sıra bağımlılıkla mücadele gönüllülük programları ile akran eğitim programları hayata geçirilecek.

BMYK bünyesindeki bakanlıkların yürüteceği bu çalışmalarda ayrıca aile eğitim programları, hedef gruplara yönelik bağımlılık konulu proje-fikir, edebi eser, kısa film, karikatür yarışmaları ve sosyal, kültürel sanatsal faaliyetler ile toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

- Uyuşturucuyla mücadelede tedavi merkezi sayısı 135'e çıktı

Sağlık Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 2015 Acil Eylem Planı'nın yayımlanmasından önce 33 tedavi merkezinde 712 yatak kapasitesiyle hizmet sunulurken, bugün itibarıyla tedavi merkezi sayısı 135, yatak kapasitesi ise 1334'e çıkarıldı.

Halihazırda 81 ilde bağımlılık alanında danışmanlık ve tedavi hizmetlerine erişilebilirken, Aile Sağlığı, Sağlıklı Hayat, Bağımlılık Danışma, Yeşilay Danışmanlık merkezleri gibi birimler aracılığıyla da bağımlılığa yönelik danışmanlık hizmeti ülke genelinde sunuluyor.

- "BAHAR" kapsamında hizmet veren rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılacak

Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda ayakta tedavi ve danışmanlık programlarını da hayata geçiren Bakanlık, ihtiyaç olan illerde yalnızca kadın hastalara yönelik hizmet veren özelleşmiş tedavi merkezlerini hizmete açtı.

Ayrıca yeni tedavi merkezlerinin yanı sıra rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde bütüncül anlayışla oluşturulan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli (BAHAR) kapsamında hizmet veren ayakta ve yataklı rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

- "ALO 191" çağrılara yanıt verdi

Bakanlığın verilerine göre, 7/24 hizmet veren "ALO 191" Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı'nda bugüne kadar 311 bin 192 çağrı yanıtlandı.

Arayanlara isim, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri alınmadan hizmet sunulan destek hattı aracılığıyla hem bağımlılık sorunu yaşayanlara hem de yakınlarına danışmanlık hizmeti ve tedaviye ulaşma imkanı sağlanıyor.

Destek hattı üzerinden ayrıca merkezlerde tedavi süreci devam edenlere, rıza göstermeleri durumunda dönüş aramaları yapılıyor. Böylelikle bireylerin hem tedavi sistemi içerisinde kalmalarının sağlanması hem de tedavi süreci yakından izlenerek uyuşturucuya tekrar başlama risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tedavi ve rehabilitasyon sonrası sosyal hayata uyumu sağlamak amacıyla, tedavi görmüş kişilere iş ve meslek kazandırmak için mesleki eğitim programları hayata geçiriliyor. Bağımlılık tedavisi görmüş kişilere yönelik manevi destek programları da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Seferberlik anlayışıyla ve toplumsal destekle sürdürülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları sonucunda uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerdeki yüksek artış hızı da kontrol altına alındı.