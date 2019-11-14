Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? 

Resmi sayfanın duyurular bölümünden yapılan açıklama Hem “2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası”, “2019 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası” için “ 14/11/2019 Tarihinde Saat 10:00'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter Huzurunda Kura Çekilecektir.” İfadelerine yer verildi.