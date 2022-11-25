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Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı atama başvuruları 28 Kasım'a uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, atama başvuruları süresini 28 Kasım'a uzattı

Sağlık Bakanlığı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için verilen süre 28 Kasım'a kadar uzatıldı

Giriş: 25.11.2022 - 01:57 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları 28 Kasım'a uzatıldı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları 28 Kasım'a uzatıldı
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AA

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları için süre 28 Kasım'a kadar uzatıldı.

AA'nın haberine göre; Bakanlığın "2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, 23 Kasım 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00'e kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 15 Aralık'ta yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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