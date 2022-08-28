Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilikin açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık" ifadelerini kullandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...